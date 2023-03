Paulo CorrÃªa quer ponte de vÃ£o livre no Rio Formoso

Com objetivo de preservar o Rio Formoso em Bonito, a contrução de uma ponte metálica é tema de articulação do deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) junto ao Governo do Estado e ao prefeito do Município, Josmail Rodrigues.

“É o principal destino de ecoturismo do Brasil e precisamos ter um olhar diferenciado para diminuir, no menor nível possível, o impacto ambiental das diversas obras que estamos realizando”, avalia Corrêa, autor da Lei das Águas Cristalinas, que criou uma faixa de proteção de 150 metros de cada lado das margens dos rios da Prata, Formoso e seus afluentes.

O pedido para adequação do projeto foi solicitado ao secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, durante reunião na última segunda-feira (27).

Originalmente, a construção da ponte seguiria os padrões utilizados na MS-345, com pilares de concreto diretamente no rio, porém, após estudo técnico solicitado pela Prefeitura, está sendo estudada a possibilidade da estrutura em vão livre (sem pilares diretos no rio)

“Agradeço a parceria do deputado Paulo Corrêa, sempre apoiador das causas ambientais em nosso município e grande parceiro nas tratativas com o Governo do Estado. O secretário Hélio Peluffo foi muito receptivo e temos certeza que o governador Eduardo Riedel vai ser sensível ao nosso pedido”, finalizou Josmail Rodrigues.

Deixe seu Comentário

Leia Também