Pavimentação do acesso a Furnas do Dionísio segue a todo vapor

Tem obras que levam desenvolvimento e progresso, mudam a realidade de uma região. Esta é a marca da pavimentação da rodovia MS-010, que tem o investimento de R$ 19,7 milhões do Governo do Estado. O empreendimento segue em várias frentes de trabalho, nesta estrada que liga o distrito de Rochedinho a Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio.

Os moradores contam que a pavimentação deste trecho de 11,48 km vai mudar a rotina e dinâmica da comunidade, pois quando chove fica muito difícil a travessia e o percurso para Campo Grande. Quem segue o trecho nestes casos coloca a segurança em risco, com possibilidade de acidentes, veículos atolados ou até estragados.

"Essa é uma obra emblemática para a região, pois, além de contribuir para o desenvolvimento da logística e escoamento da produção do campo, fomenta o turismo local, que é cheio de atrativos como cachoeiras e outras belezas naturais", destacou o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo.

Máquinas seguem na pavimentação da MS-010

A obra de asfalto segue em várias frentes de trabalho. Já foram concluídos 4,5 km de pavimentação. Já o trabalho de base e sub-base já chegaram a 8 km e devem receber a capa de asfalto até o final do mês. Também continuam os serviços de terraplanagem e instalação de canaletas no local.

Para adequar o traçado da rodovia, a obra já contou com duas explosões de dinamite e vai ter a terceira em breve. Inclusive já estão sendo feitos os preparativos para esta ação. Este trecho é muito utilizando pelos ciclistas que saem de Campo Grande, passam por Rochedinho e chegam até as belezas naturais de Furnas do Dionísio.

“Não vamos parar, Mato Grosso do Sul tem pressa. São R$ 3,6 bilhões em obras em andamento nas 79 cidades, incluindo os investimentos nas rodovias estaduais, que vão fomentar o turismo, ajudar no escoamento da produção e levar desenvolvimento ao Estado”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Rodovia vai ter nova explosão de dinamite para adequar traçado

Turismo e segurança

Os moradores de Furnas do Dionísio destacaram que esta obra de asfalto vai fomentar o turismo na região, impulsionar o comércio e dar segurança a todos que trafegam por esta rodovia para seguir a Rochedinho e Campo Grande. O tempo do percurso também vai reduzir.

Josiane Carlos dos Santos

“A obra vai melhorar o comércio no local, com a vinda de mais turistas para a Furnas. Vai ajudar muito para quem faz o trajeto para Rochedinho e Campo Grande. Quando chove muito carro fica atolado. Quando está sol é uma hora de duração a ida para Campo Grande, quando chove, não dá para seguir viagem”, afirmou Josiane Carlos dos Santos, que mora desde pequena em Furnas.

Giovana Fagundes da Silva

Giovana Fagundes contou que a obra vai ajudar nas suas idas para Campo Grande, onde vai realizar cursos em breve. “Toda família mora em Furnas, local muito bom para se viver, muito tranquilo. A obra vai me ajudar muito porque vou fazer cursos toda semana na Capital e vou precisar passar por esta estrada. Quando chove é muito perigoso, já teve muito acidente. Esta realidade vai mudar”.

Francisco Evaristo Martins

Nascido e criado em Furnas, Francisco Evaristo Mateus destacou que a estrada tem muitos buracos e que vários carros já estragaram ao longo do caminho. “Com esta pavimentação além de mais segurança, até o tempo de percurso para Campo Grande vai reduzir, será ótimo para comunidade”.

Dono de um balneário na comunidade, Onildo Barbosa da Silva, conhecido como “Vô Nildo” disse que está à frente do empreendimento há três anos, mas que devido a pandemia as atividades estão em pleno vapor desde 2022. “Esta pavimentação vai nos ajudar muito, pois vai aumentar o movimento de turistas, principalmente no final de semana”.

Onildo Barbosa da Silva

Onildo cita que muitos clientes ligam para ele antes de ir, para saber se no local está chovendo, com medo de atolar o carro ou não conseguir chegar. “Quando chove é um Deus nos acuda, o pessoal da comunidade nem segue viagem. Este asfalto só vai trazer melhorias para todo mundo”.

A comunidade também é famosa pelos produtos que são vendidos pelos moradores, entre eles hortaliças, mandioca, rapadura, verduras, legumes, polpas de frutas, laticínios e artesanato. Os turistas que vão visitar as belezas naturais, aproveitam para comprar estes itens.

Obra segue em várias frentes de trabalho

