Vídeo - PCC usa "criatividade" para incitar guerra

Suposto vídeo criado por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) está circulando nas redes sociais onde incentiva e parabeniza integrantes da facção, pela execução de integrantes da facção rival.

A paródia utiliza a música do cantor Wesley Safadão, Amor Falso, a letra diz “e parabéns pra você, que puxou a PT [pistola] e quebrou os pilantras do CV [Comando Vermelho]. Tá ligado, nóis é o certo e não cola com o errado”.

O vídeo reforça a guerra entre as facções criminosas que a cada dia cresce no estado. A paródia ainda alerta os "novatos" na vida de crimes, é para que esses assumam o lado da facção rival.

