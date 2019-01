Sequestradores ligados ao PCC são presos na fronteira

Dois homens foram presos em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com Ponta Porã, acusados de envolvimento no sequestro de duas pessoas. O crime teria ocorrido no ano passado e ambos, conforme o ABC Color, teriam ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

No momento da prisão a dupla estava dirigindo dois caminhões, uniformes militares, seis fuzis, três pistolas e 14 celulares. Todo esse material foi apreendido pela polícia.

Os criminosos se identificaram como membros do Exército do Povo Paraguaio (EPP), organização terrorista que atua em regiões de fronteira do Paraguai.

Ainda conforme o site ABC Color, duas pessoas foram sequestradas pela dupla, sendo que uma delas chegou a pagar US$ 150 mil dólares pela sua liberdade. A vítima que também foi extorquida registrou o boletim de ocorrência em dezembro passado.

A polícia não descarta que eles sejam responsáveis por vários homicídios que ocorreram na região nos últimos meses.

