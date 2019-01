Traficante do Comando Vermelho é expulso do Paraguai

A Justiça do Paraguai expulsou do país o traficante brasileiro Fábio Sousa dos Santos, membro do Comando Vermelho, preso em agosto de 2018. O criminoso foi entregue às autoridades brasileiras no último fim de semana.

De acordo com informações do site ABC Collor, o mandado de prisão internacional havia sido emitido contra Fábio pela Justiça Brasileira.

Ao mesmo tempo, um juiz criminal de Ciudad del Este, determinou a revisão de pena e concedeu liberdade condicional ao traficante. Por este motivo, o governo teve de apressar a expulsão do acusado do país.

No Paraguai, onde vivia com documento falso desde fevereiro do ano passado, Fábio Sousa foi indiciado por posse ilegal de arma de fogo. Já no Brasil, foi condenado por homicídio e tráfico de drogas.

