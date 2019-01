Polícia Militar prende integrante do Comando Vermelho em Coxim

Da Redação com Assessoria

Policiais Militares da Força Tática de Coxim na noite desta quinta-feira (3), prendeu um homem de 25 anos que agia como "Disque-Drogas" e fez apreensão de maconha.

A Guarnição da Força Tática realizava patrulhamento no bairro Nova Coxim quando visualizou o homem que demonstrou certo nervosismo, correndo para o quintal da residência repentinamente e tentando dispensar uma trouxinha de drogas no chão.

De imediato os militares realizaram abordagem e em revista pessoal foi encontrado no bolso da bermuda mais uma trouxinha de entorpecente, R$ 126,00 em espécie e um celular.

Durante a entrevista, o autor confessou que aguardava o comprador de uma "paradinha", bem como realizava o comércio de drogas na modalidade “Disque-Drogas”. Os policiais entraram em sua casa e localizaram um tablet de maconha com 368 gramas, moedas e dinheiro que totalizaram R$ 940,00 e uma Honda Pop 100.

Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão ao autor e o encaminharam para a delegacia de polícia do município juntamente com a droga, o dinheiro e materiais apreendidos para as demais providências.

