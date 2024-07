Pedágios da BR-163/MS passam a aceitar cartões de débito e crédito por aproximação

A CCR MSVia, responsável pela BR-163/MS, ampliou as formas de pagamento nas praças de pedágio ao longo da rodovia. Agora, os clientes podem fazer uso de cartões de débito e crédito por aproximação.

E com a ajuda da tecnologia de aproximação, os motoristas podem utilizar aparelhos de celular, relógios, pulseiras inteligentes e outros dispositivos que façam uso do pagamento por aproximação, sem a necessidade de digitação da senha, o que reduz o tempo de atendimento.

Além disso, a Concessionária disponibiliza cabines exclusivas para a passagem de veículos por cobrança automática, realizada por meio da leitura do TAG, através das operadoras. A lista de empresas credenciadas pode ser acessada por aqui.

Outras informações podem ser obtidas por meio do Disque CCR MSVia, no número 0800 648 0163, que atende, também, pelo WhatsApp.

