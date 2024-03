PedÃ¡gios em rodovias federais terÃ£o que aceitar PIX e cartÃµes de crÃ©dito e dÃ©bito

Uma portaria do Ministério dos Transportes, publicada nesta sexta-feira (8), estabeleceu que concessionárias que cobram pedágio em rodovias federais terão que aceitar pagamentos em PIX ou por cartões de débito e crédito.

A portaria estabeleceu um prazo de 90 dias para que as concessionárias se adaptem à medida. Ao fim do prazo, os pedágios terão que contar com cabines que tenham a capacidade para receberem pagamentos por PIX, cartão físico ou aplicativos de celular.

O número de cabines capazes de aceitarem esses pagamentos será, segundo o texto, determinado Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O número variará por praça de pedágio.

Segundo a secretária nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, o objetivo dessa medida é garantir mais eficiência e praticidade na cobrança das tarifas nos pedágios.

“Essa é mais uma medida pela modernização da operação na malha viária federal concedida, uma alternativa que confere mais fluidez no tráfego nas estradas e mais segurança e comodidade aos usuários”, informou.

