Empregada domÃ©stica faz vaquinha para terminar faculdade

Sem recursos para pagar as parcelas atrasadas da faculdade, Joselina Chimendes resolveu fazer uma vaquinha para conseguir o dinheiro necessário. Cursando Serviço Social na Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande, no Jardim TV Morena na Capital, esse seria seu último semestre. O valor a ser arrecadado é de R$ 998,62.

"Tô pedindo ajuda pois acredito que com uma matéria no jornal, vou conseguir ser ajudada com a solidariedade do povo de Campo Grande. Eu tenho fé em Deus", disse ela ao JD1.

Com uma história de vida cheia de lutas, Joselina precisa de doações para negociar as parcelas que estão atrasadas na faculdade. "Eu sou empregada doméstica, trabalho há muitos anos na casa dos outros. Depois de muita dificuldade, decidi fazer o Enceja para terminar meus estudos, e logo depois entrei na faculdade. Mas agora, infelizmente, estou sem condições de pagar. Mas creio que vai dar tudo certo!", contou.

"Eu só precisava ao menos dar entrada para negociar o débito da faculdade. Esse seria meu último estágio", concluiu.

Aqueles que puderem ajudar Joselina, as doações podem ser por meio do PIX 913.096.461-04. Ajude nessa causa!

