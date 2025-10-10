Pela 3° vez, MS marcará presença no Remote Immersion levando turismo sustentável

Mato Grosso do Sul marcará presença no Remote Immersion 2025, evento internacional voltado ao turismo sustentável e experiências imersivas, que acontece de 20 a 23 de outubro, na Chapada dos Veadeiros (GO). Esta é a terceira participação consecutiva do estado no encontro, que reúne operadores, agências de viagem, destinos e empresas que atuam com foco na autenticidade e na conexão com a natureza.

Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, destaca que o estado participa do evento como um dos principais destinos apoiadores.

“O Remote é um evento segmentado, com público qualificado. Teremos mais de 50 rodadas de negócios já agendadas e a presença do nosso trade local, o que fortalece nossa atuação. Vamos mostrar que temos um produto único, com experiências incríveis e sustentáveis para oferecer”, afirma.

Com cerca de 300 profissionais do setor de turismo presentes, a programação inclui encontros de negócios, vivências imersivas, momentos de networking e os Remote Talks & Seeds, rodas de conversa sobre tendências e práticas sustentáveis, conduzidas por especialistas e líderes do setor.

Reconhecido como referência nacional em ecoturismo e turismo de natureza, Mato Grosso do Sul pretende, com essa participação, fortalecer sua posição no mercado internacional, promover parcerias estratégicas e consolidar sua imagem como destino de experiências exclusivas, alinhadas com os princípios do turismo responsável.

