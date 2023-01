Homenagem a Pelé estampa mural em Buenos Aires

O artista brasileiro Xoxu, prestou uma homenagem a Pelé após sua morte, com uma obra no tradicional bairro San Telmo, Buenos Aires na Argentina.

Em entrevista ao G1, o artista contou que já estava planejando pintar um mural em homenagem à atriz e cantora portenha Tita Merello, mas, com o falecimento de Pelé, optou por priorizar o craque. "Comecei a fazer praticamente no mesmo dia", afirmou Xoxu. "Em quatro dias estava pronto."

De acordo com ele, a clássica rivalidade do Brasil com a Argentina interferiu muito pouco na reação que os moradores do bairro tiveram acerca da pintura, que foi feita em frente a um mercado local.

"Como a Argentina foi campeã mundial recentemente, o pessoal falava que queria ver um mural do Messi. Inclusive, quando fui pintar, deixei para colocar as cores no fim, até para fazer um pouco de suspense", disse.

A obra parece ter feito sucesso. "Diria que só uns 10% das pessoas reprovaram, a grande maioria curtiu", contou.

