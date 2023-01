Perfil no Instagram divulga imagens para identificar invasores em Brasília

Uma conta no Instagram está divulgando imagens dos bolsonaristas responsáveis pelos atos de vandalismo e depredação no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília. Com o nome de usuário @contragolpebrasil, o perfil criado neste domingo (8) já soma 695 mil seguidores.

A página lista fotos, nomes, redes sociais e atuação de pessoas que aparecem em imagens do ato, na descrição do perfil especifica "Perfil para a identificação dos(as) criminosos(as) que atentam contra a democracia do Brasil!" alerta.

Nas publicações fixadas, mostram o financiador e a articuladora das ações com o endereço das redes sociais dos organizadores. Ao todo, são 133 publicações com imagens identificando rostos e nomes dos envolvidos. Confira o perfil aqui.

Entenda

Na tarde deste domingo (8) um grupo de bolsonaristas furaram o bloqueio, entraram na Esplanada e invadiram o Congresso Nacional, em Brasília, em seguida, invadiram o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. Há registros de depredação nas sedes dos três Poderes por criminosos.

Após o ocorrido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal no DF, uma medida de caráter excepcional e temporário, prevista na Constituição Federal, que afasta a autonomia do Governo do Distrito Federal.

O ato é restrito à Segurança Pública do DF e vai durar até 31 de janeiro. O interventor federal será Ricardo Garcia Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça.

