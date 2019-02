Pescadores encontram corpo de jovem afogado no Taquari

Joilson Francelino com informações do Edição MS

O corpo de Maiester Pascoal, 24 anos, que estava desaparecido no rio Taquari foi encontrado na tarde desta terça-feira (5), boiando nas águas do rio, próximo ao pesqueiro do Dida Gavião, em Coxim.

De acordo com informações do site Edição MS, o corpo foi encontrado por pescadores que o amarraram em uma árvore com uma corda e acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Medico Legal (IML), onde será submetido a exame necroscópico.

Relembre

Maiester estava com amigos quando teria pulado de um tablado no rio Taquari. Ele começou a se debater e depois desapareceu na água. A vítima sabia nadar, mas pode ter passado mal e se afogado.

Amigos de Pascoal que estavam próximos ainda tentaram salva-lo, mas não conseguiram.

