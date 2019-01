Suspeito de matar namorada é preso e diz não visto a jovem sendo arrastada

Saiba Mais Polícia Jovem morre após marido passar com carro sobre sua cabeça

Suspeito de matar a namorada atropelada, Hugo Henrique Perin, de 24 anos, se apresentou a polícia no fim da tarde de ontem (28), em Eldorado. Hugo estava bêbado e passou com o roda do carro em cima da cabeça da jovem Rayanne Dias Moreira, de 21 anos, que teve afundamento de crânio e morreu no hospital.

Em depoimento ao delegado Pablo Ricardo dos Reis, disse que não teria visto a queda da jovem no chão, como o carro é rebaixado o barulho de batida em atrito com solo é comum. Segundo testemunhas que presenciaram o acidente, Hugo estaria embriagado quando atropelou Rayanne, mas o mesmo se nega ter feito uso de bebidas alcoólicas no dia do ocorrido.

Ele confessou ter se desentendido com Rayanne dois dias antes do acidente, e afirma naquele dia estava em uma churrasco na sua chácara, mas saiu do local acompanhado por uma amiga. Hugo passou pelo posto de gasolina e logo observou que a jovem estava o seguindo, em determinado momento acelerou o carro e com isso o atropelamento da vitima.

Hugo se apresentou na presença de dois advogados e segue preso em custódia na Delegacia de Policia Civil em Eldorado

O Caso

o acidente ocorreu por volta das 23h desta sexta-feira (25) na Avenida Brasil, na região central de Eldorado. A mulher estava pilotando uma moto Biz acompanhando o carro do marido e em dado momento ele teria jogado o veículo Land Rover para cima da vítima. Ela caiu e o veículo passou sobre a sua cabeça causando afundamento de crânio.

Depois disso Hugo fugiu e a vítima foi encaminhada ao hospital com grave ferimento. Ela morreu ao chegar a unidade de saúde. Para a polícia, o irmão do acusado afirmou que ele havia agredido a mulher antes do fato e que os dois estavam brigados.

