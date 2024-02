Pesquisa aponta que gás de cozinha pode variar de R$ 94 a R$ 125 na Capital

Uma pesquisa do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), avaliou o preço de quatro marcas de botijão de gás comercializadas por 16 empresas em Campo Grande que apresentaram variação de até 31,58% nas revendas

No levantamento, realizado entre os dias 16 e 21 de fevereiro, o produto pode ser encontrado por R$ 94,99 na Vila Marli e R$ 125 no Bairro Tiradentes. Em uma mesma marca a variação foi de 31,58% entre as revendas de gás da Capital, com aplicação de valores entre R$ 95 e R$ 125.

Dentre os locais pesquisados, somente seis informaram cobrar uma taxa de entrega, calculada com base na distância a ser percorrida até o cliente. Nesse caso, os preços vão de R$ 5 a R$ 10.

Para o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti, as pesquisas reforçam o suporte da instituição ao consumidor na busca do melhor preço, qualidade e legalidade na aquisição de produtos, como é o caso do gás de cozinha. “Esse é um subsídio útil na hora de decidir onde adquirir um produto ou serviço”, ressalta.

