Pesquisa do Procon-MS aponta preços altos no Comper; Atacadão “alivia o bolso”

Após levantamento de preços, a Superintendência para Orientação do Consumidor (Procon-MS) encontrou no Atacadão os produtos mais baratos, e no Comper foi identificado os produtos maior preço.

Ainda de acordo com o Procon-MS, a pesquisa foi realizada no período de 9 a 14 de abril em 15 estabelecimentos de diversos portes e em 229 produtos.

O critério da pesquisa é levar a publico informações a respeito de itens que tenham sido encontrados em, pelo menos, três estabelecimentos com diferença no preço.

De todas as unidades comerciais, a que apresentou maior número entre os itens pesquisados foi o Assai Atacadista da avenida Cônsul Assaf Trad, com 141 produtos dos 229.

No Atacadão da Coronel Antonino foram encontrados a maior quantidade de produtos com menor preço. Já o comércio que mais tinha produtos com maior preço foi o Comper da avenida Mascarenhas de Moraes.

O produto que mais chamou atenção com o percentual elevado de 260,87% foi o aparelho de barbear Gilette prestobarba ultragrip com duas unidades. No supermercado Real o item foi encontrado a R$ 2,99 e no Extra por R$ 10,79.

Já, em relação ao menor índice de 5,27%, a diferença se registrou em relação a papel higiênico Milli com quatro rolos. O valor de venda no Pires era de R$ 5,69 enquanto nos supermercados Legal e Real o preço fixado era de R$ 5,99.

Nesta pesquisa recente, os estabelecimentos visitados foram Assai Atacadista na avenida Cônsul Assaf Trad, Atacadão na avenida Coronel Antonino, Carrefour na avenida Afonso Pena, Supermercado Comper na avenida Mascarenhas de Moraes, Supermercado Duarte na avenida Manoel da Costa Lima, Extra Hipermercado na rua Joaquim Murtinho, Fort Atacadista na rua São Borja, Supermercado Legal na avenida José Nogueira Vieira, Pague Poko na rua Pinhão, Supermercado Pires na avenida Guaicurus, Supermercado São João na avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, Supermercado Nunes na avenida Euler de Azevedo, Supermercado Santo Antonio na rua João Francisco Damasceno, Supermercado Real na avenida General Alberto Carlos de Mendonça Lima e no Supermercado Mister Junior na rua das Palmas.

