Ação do Procon-MS em postos de combustíveis força redução dos preços

Os postos de combustíveis do Estado foram notificados pelo Procon-MS tiveram que apresentar planilhas de custos onde estivessem expostos os valores de compra e de venda dos produtos comercializados, bem como os custos para manutenção de empresa para, assim, poder ser calculada a margem de lucro como determinante da possibilidade de lucros elevados. De acordo com o superintendente do órgão de fiscalização estadual, Marcelo Salomão, a ação propiciou uma redução nos preços praticados nos estabelecimentos.

De acordo com as informações do Procon-MS, foram expedidas várias notificações tanto a postos da capital como do interior do Estado e, mais recentemente, uma força-tarefa com participação do Procon Estadual, Inmetro, Agência Nacional de Petróleo - ANP e Delegacia do Consumidor -Decon, realizou diligências em 13 postos em Campo Grande, tendo motivado autuações e notificações na maioria deles.

Ainda conforme as informações do órgão de fiscalização e defesa do consumidor, é possível perceber uma sensível redução nos valores praticados nas bombas o que vem beneficiar sobremaneira o consumidor. Os menores preços encontrados há poucos dias não eram inferiores a R$ 4,25 havendo postos em Campo Grande comercializando gasolina, principalmente, por valores que chegavam a R$ 4,60.

Agora, a exemplo do posto de combustível da Alloy localizado na esquina da avenida Fernando Corrêa da Costa com a rua 14 de Julho, a gasolina está sendo comercializada por $ 4,09 o litro.

Se referindo a redução dos preços do combustível, Marcelo Salomão volta a comentar que é positivo realizar pesquisa na hora de adquirir qualquer produto. “Agora, por exemplo, os preços dos combustíveis são bastante variados e, se procurar informação, é possível praticar uma economia que, no fim das contas, vai ajudar bastantes”.

