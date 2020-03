Procon-MS apela por redução de preços em supermercados

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Equipes da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) têm realizado visitas a supermercados em pontos de Campo Grande para apelar aos consumidores que possam reduzir preços de venda de gêneros considerados de primeira necessidade e imprescindíveis na mesa das famílias.

Lideras pelo superintendente Marcelo Salomão as visitas também são para solicitar aos responsáveis pelos supermercados, a apresentação das notas de compra para verificar a razão de aumentos, aparentemente injustificados, de alguns produtos de primeira necessidade.

Em destaque, vale ressaltar o Pão de Açúcar onde houve a sensibilização e teve redução nos valores da cartela de ovo que, oferecida por R$ 12,00 passou a ser vendida por R$ 8,90.

Outros unidades da Rede Econômica e dos Supermercados Nunes, Mister Júnior e Gaúcho onde, prontamente, foram aceitas as ponderações da equipe com a redução dos preços de arroz, farinha, trigo e óleo de cozinha entre outros.

Os integrantes do Procon-MS estão orientando sobre a necessidade de organizar e fazer aler as filas com relação a idosos e cobrar que mantenham distância entre si como forma de evitar o contágio pelo coronavírus.

O superintendente Marcelo Salomão afirmou que as visitas continuarão e que tem “certeza de que muitos não estão visando apenas lucros, mas entendem a situação pela qual vêm passando inúmeras famílias, muitas das quais sem condições de desenvolver alguma atividade que possa lhes proporcionar o sustento”.

