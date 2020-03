Vídeo: Diretor do Procon MS ataca, "são canalhas"

"Minha indignação hoje é muito grande", assim o Superintendente do Procon MS, Marcelo Salomão, começa sua fala em um vídeo onde, o próprio, expressa um sentimento de raiva e revolta por conta de industrias que estão superfaturando produtos usados na prevenção do coronavírus.

No vídeo publicado na noite desta quinta-feira (19), Marcelo revela que o Procon MS vem recebendo denuncias de hospitais que não conseguem comprar insumos básicos como luvas e álcool em gel por que "industrais canalhas e covardes estão superfaturando os preços", diz o superintendente na gravação.

"A industria brasileira vem superfaturando os produtos. Em uma distribuidora, na minha frente, ligaram para uma industrial, um pacote de luvas de R$ 10,00 com 50 unidades, agora eles ofereceram por R$ 180,00", revelou Marcelo.

Veja o vídeo na integra:

Hoje no Brasil, já são 621 casos confirmados e 7 mortes causadas pelo corona vírus, de acordo com o Ministério da Saúde, em Mato Grosso do Sul são 9 casos confirmados, 8 deles sendo em Campo Grande.

