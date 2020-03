Mato Grosso do Sul registrou dois novos casos confirmados de coronavírus, com isso agora o estado registra nove pessoas contaminadas com a doença. A informação foi divulgada durante um live no facebook do Governador Reinaldo Azambuja.

Segundo informações passadas pela Secretária Adjunta de Saúde, Christine Maimome, os novos casos foram registrados nas cidades de Campo Grande e Sidrôlandia, sendo que um dos pacientes contraiu o vírus por transmissão local e o outro em uma viagem a Europa.

Ainda de acordo com a Secretária, hoje existem 39 casos suspeito e 171 casos notificados no estado, a expectativa é que os resultados dos casos suspeitos saiam ainda nesta sexta-feira (20).

Christine Maimome informou que as cidades de MS onde existe os casos suspeitos são Campo Grande, Antonio João, Dourados, Mundo novo, Paranaíba, Rio Brilhante, Ribas do Rio Pardo, Terenos.

