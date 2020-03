Coronavírus: Detran-MS do Shopping Campo Grande fecha por 15 dias

O atendimento da agência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) localizada no Shopping Campo Grande está suspenso por 15 dias a partir desta quinta-feira (19), por conta do causa do coronavírus.

A medida é emergencial em cumprimento ao Decreto nº 14.195, publicado em na última quarta-feira (18), no Diário Oficial do Município da Capital, visando colaborar com as medidas de prevenção à Covid-19.

O Decreto declara situação de emergência na Capital e traz a recomendação para que shoppings e academias, entre outros estabelecimentos que gerem aglomeração de pessoas, fiquem fechados durante 15 dias.

Diante disso, todas as operações comerciais do Shopping Campo Grande estarão fechadas durante este período.

O comunicado ressalta que as medidas adotadas, em relação a suspensão do atendimento, poderão sofrer alterações de acordo com o cenário e eventuais novas determinações ou recomendações do poder público.

O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, ressalta que no site do Departamento há vários serviços digitais disponíveis para que o cliente não precise se deslocar até uma agência.

“É muito importante optarem por esses serviços evitando assim uma aglomeração desnecessária, até que o risco de contágio pela Covid-19 esteja controlado”, comenta Rudel.

