As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 1h05 desta quinta-feira (18), 533 casos confirmados de novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. A doença já chegou em 20 estados e no Distrito Federal.

Mato Grosso do Sul contabiliza sete infectados, todos moradores de Campo Grande. A primeira morte do Rio de Janeiro foi confirmada nesta quinta-feira pela secretaria de Saúde.

No balanço das secretarias de Saúde não está contabilizado o idoso morto em Niterói (RJ) que teve exame positivo para coronavírus. O município ainda aguarda contraprova do caso.

Em São Paulo, foram registradas quatro mortes até quarta-feira (17) pelo governo estadual.

Nesta quinta-feira, a secretaria de Saúde de Alagoas atualizou o número de 1 para 4 casos.

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta quarta-feira, contabiliza 428 infectados.

Além dos casos confirmados, o Ministério da Saúde contabilizava na quarta-feira:

11.278 casos suspeitos

1.841 casos descartados

Deixe seu Comentário

Leia Também