Boletim diz que Nelsinho deve deixar hospital em alguns dias, “sem sinais de gravidade”

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A assessoria do senador Nelsinho Trad (PSD/MS) emitiu nesta quinta-feira (19), uma nota afirmando que ele “apresenta boa evolução do quadro clínico’, após o parlamentar ter contraído o novo coronavírus.

O senador que está internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, já tinha respondido ao JD1 Notícias nesta manhã dizendo que estava melhorando e se sentindo bem.

A equipe do parlamentar confirmou a melhora de Nelsinho. “O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) apresenta boa evolução do quadro clínico, está mantendo boa oxigenação, e teve melhora significativa do estado geral de saúde”, informou.

A nota diz ainda que Nelsinho já passou por exames para confirmar seu estado de saúde. “O senador realizou tomografia de tórax e, de acordo com informações médicas, não apresentou sinais de gravidade. Não está com febre e pode receber alta em poucos dias”, finalizou a nota emitida pela assessoria do senador Nelsinho Trad.

