"Estou melhorando, estou bem", diz Nelsinho

Sem maiores detalhes, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) respondeu nesta manhã de quinta-feira (19) a um questionamento enviado ontem pelo JD1 Notícias.

Infectado pelo novo coronavírus, ele está internado no hospital Sírio-Libanês de Brasília. Do WhatsApp particular dele, o parlamentar respondeu com frases curtas. "Estou melhorando, estou bem", disse Trad.

Perguntado sobre o estado de saúde dele, a resposta sinaliza que o senador por MS está lúcido e por estar on-line, não está em um Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde o uso do aparelho celular seria proibido.

O senado federal e o hospital Sírio Libanês de Brasília, devem emitir notas com mais detalhes nas próximas horas.

