O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, senador Nelsinho Trad testou positivo para coronavírus de acordo com o resultado dos exames que saiu há pouco.

O parlamentar estava na comitiva do presidente Jair Bolsonaro que cumpriu compromissos nos Estados Unidos. Depois de extensa agenda, a comitiva voltou ao Brasil e, o secretário de Comunicação Social da Presidência, Fábio Wanjgarten, voltou com os sintomas da doença, logo depois ficou confirmado que ele estava infectado.

Depois dessa situação, toda a comitiva precisou passar por exames, assim como o presidente, que testou negativo nesta sexta. Nelsinho, até então, não apresentava sintomas e aguardava dois exames que fez. O resultado saiu há pouco e o senador se manifestou em nota, leia na íntegra:

“Estive, como todos sabem, a trabalho, representando o Senado Federal na viagem com o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. No retorno ao Brasil, fomos todos da comitiva que viajou com o presidente surpreendidos, quando um dos integrantes do voo de regresso foi positivado para o Covid-19. Segui fiel e estritamente os protocolos de quem se enquadra em comunicante de caso. Fiz o exame, que resultou positivo. Serenamente, com fé em Deus, e atendendo todas as orientações dos profissionais de saúde envolvidos nesse enfrentamento, estou em casa com a minha família, guardando o período de isolamento. Não há de se agravar. Com fé em Deus, sempre aprendi que problemas existem para serem solucionadados.”

