A Secretaria Estadual de Saúde (SES) monitora 15 casos suspeitos de coronavírus, sendo um em Aparecida do Taboado, um em Ivinhema, um em Dourados, dois em Três, Lagoas e dez em Campo Grande. As informações estão no boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (13).

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 39 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 24 casos foram desconsiderados para Covid-19. Destes, oito foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde. Sete foram descartados por serem diagnosticados com influenza A, após exames do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Foram descartados um caso em Ponta Porã e nove em campo Grade por darem negativo no exame para coronavírus, realizado pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), em São Paulo.

Dos quinze casos em investigação, oito estão no Lacen para a realização de exames preliminares para Influenza e mais oito tipos de vírus respiratórios. Sete já passaram pelo exame de triagem do Lacen e foram enviados para o Instituto Adolfo Lutz (IAL), em São Paulo, para serem pesquisados outros tipos de vírus respiratórios, incluindo o novo coronavírus.

A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus diariamente às 16h, exceto finais de semana.

As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.

