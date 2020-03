O pastor Gilson Breder, diretor presidente da 1ª Igreja Evangélica Batista resolveu adotar medidas com a pandemia do novo coronavírus a partir desta sexta-feira (13), em Campo Grande – Mato Grosso do Sul.

No comunicado oficial emitido pela igreja, há considerações de não ignorar a pandemia do vírus, mas de também de não contribuir com um clima de pânico. Com o consenso médico, os cultos regulares neste fim de semana foram mantidos. Serão oferecidos pontos de higienização com álcool em gel, em todas as dependências da igreja.

As recomendações principais são de que pessoas idosas, acima de 65 anos; pessoas com tosse, febre, gripes e resfriados e pessoas com a saúde vulnerável não deve, participar dos cultos presenciais. E os dirigentes de cultos devem evitar dinâmicas que facilitem o abraço, aperto de mãos e troca de cálices na ceia.

Para ter acesso aos cultos nos horários regulares via internet, clique aqui .

