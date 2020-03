Campo Grande tem 10 casos suspeitos de coronavírus

Uma atualização dos casos suspeitos de coronavírus em Campo Grande foi publicada pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (SESAU-CG) nesta sexta-feira (13), informando que há na capital dez casos suspeitos da doença sendo investigados.

As notificações de casos suspeitos foram feitas entre os dias 26 de fevereiro até hoje, e chegou ao número de 25 suspeitos de acordo com a classificação do Ministério da Saúde. Porém dos 25 casos suspeitos, 13 foram descartados, sendo 4 descartados devido resultado positivo para Influenza A (H1N1/ Influenza não subtipado), 2 descartados devido resultado positivo para Metapneumovírus e 2 casos excluídos por não seguir os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Dos casos em investigação, 7 contém histórico de viagem para Europa, uma pessoa tem histórico de viagem para Coréia do Sul, outra com histórico de viagem para EUA e 1 paciente sintomático, sem histórico de viagem mas com histórico de contato próximo com caso positivo,porém de outro estado. Todos os pacientes tem entre 15 a 38 anos. Entre os sintomas apresentados citamos febre, tosse, desconforto respiratório, coriza, cefaléia e dor de garganta e dor de ouvido.

As pessoas com casos supeitos foram atendidos no UPA e nas unidades hospitalares, porém não há ninguém hospitalizado, pois não há a confirmação de nenhum caso. Todos os casos suspeitos se encontram em isolamento domiciliar.

As amostras com resultado negativo no LACEN-MS para Influenza e outros vírus respiratórios comuns seguem o fluxo para o laboratório de referência em São Paulo/Instituto Adolfo Lutz (IAL). Todas as medidas de precaução, prevenção e controle estão sendo tomadas.

