Coronavírus: Visitas a presídios de MS foram suspensas até abril

As visitas de familiares até dia 07 de abril nos presídios de regime fechado da capital e interior de Mato Grosso do Sul foram suspensas pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). A descião foi divulgada nesta quinta-feira (19).

As escoltas também estão suspensas, exceto em casos emergenciais de saúde ou com audiência marcada.

De acordo com a Sejusp, quando for realizada audiência de custódia em Campo Grande, o preso passará por uma triagem no Módulo de Saúde do Complexo Penitenciário, antes de ser encaminhado à sua unidade penal, procedimento que será adotado em todo o estado posteriormente.

Em casos de suspeita, o preso receberá atendimento médico e será isolado da massa, se necessário. Já para os servidores que apresentar os sintomas, o procedimento seguirá as recomendações do Ministério da Saúde, como a procura de atendimento médico e isolamento pelo período orientado pelo profissional.

Conforme determinação, o levantamento de insumos de saúde necessários para prevenção contra o COVID-19 no sistema prisional do estado foi repassado ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Além disso, foi elaborada uma nota que será divulgada nos estabelecimentos penais e assistenciais, além de órgãos públicos ligados à justiça, execução penal e afins com orientações sobre condutas importantes referentes ao Covid-19.

Deixe seu Comentário

Leia Também