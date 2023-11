Pesquisa elege BR-163 a melhor rodovia do estado

Uma pesquisa realizada ao longo do ano pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), e divulgada na última quarta-feira (29), considerou a BR-163/MS, administrada pela CCR MSVia, a melhor rodovia do Mato Grosso do Sul.

O estudo levou em consideração aspectos como pavimento, sinalização e geometria da via, que, combinados, levaram a rodovia à classificação geral como boa para trafegar.

A indicação mostra evolução em relação ao resultado obtido no ano passado, quando a rodovia ocupou a 2ª colocação estadual.

A nível Brasil, a BR-163/MS ficou no 64º lugar (subiu 12 posições em relação a 2022) e, ainda, foi considerada a 9ª melhor rodovia da região Centro-Oeste (ocupou o 12º lugar no ano anterior).

O maior destaque indicado pela CNT em seu levantamento classifica o trecho entre Bandeirantes e Rio Verde de Mato Grosso, de cerca de 62 quilômetros, como ótimo no aspecto geral. Já ao considerar toda a extensão de 845,4 quilômetros sob concessão, a BR-163/MS recebeu a classificação como boa para trafegar.

No entanto, o segmento mais ao sul do trecho, entre Dourados e Mundo Novo, foi classificado como regular, novamente, analisando tais indicadores.

“É uma grande conquista para nós esse reconhecimento, pois mostra o nosso comprometimento junto aos clientes da BR-163/MS, por meio do oferecimento de serviços e atendimento de qualidade, proporcionando mais segurança e condições adequadas de trafegabilidade. E seguimos trabalhando para continuar essa escala no ranking”, destaca Arrison Szesz, gerente de Operações da CCR MSVia.

