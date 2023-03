Pesquisa mostra que o Brasil é o pais mais feliz da América Latina

Uma pesquisa global realizada pelo Instituto Ipsos e divulgada nesta segunda-feira (20), no Dia Internacional da Felicidade, mostra que o Brasil é o país mais feliz da América Latina, e o 5º mais alegre do mundo.

O levantamento Global Happiness 2023 foi realizado em 32 países diferentes, e aponta que cerca de 83% da população brasileira afirma estar feliz, garantindo a 5ª colocação no ranking de felicidade, ficando apenas atrás da China, com 91% da população se considerando feliz, Arábia Saudita, com 86%, da Holanda, com 85%, e da Índia, com 84%.

Para o CEO da Ipsos no Brasil, Marcos Calliari, a diminuição na severidade da Covid e a queda nos casos no mundo são alguns dos fatores que auxiliaram nesse nível de felicidade no país.

"As pessoas estão vendo este ano como o encerramento de um capítulo extremamente desafiador em nossa história: a Covid-19, ainda que a pandemia não tenha sido totalmente erradicada, seu impacto é infinitamente menor do que nos últimos anos. Esse sentimento reforça a percepção de felicidade", explicou.

Em comparação com a pesquisa feita no final de 2021, o número de brasileiros felizes teve um crescimento de 20 pontos percentuais, passando de 63% para 83%.

