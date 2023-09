Pessoas em situação de rua podem procurar a SAS para aliviarem o calor

Nos últimos dias, Campo Grande tem registrado calor extremo, com temperaturas que ultrapassam os 35º, acendendo o alerta para os cuidados com a saúde, principalmente para as pessoas em situação de rua, que na maioria das vezes, não tem como fugirem dos ambientes quentes.

Pensando nisso, a SAS – (Secretaria Municipal de Assistência Social), afirmou ao JD1 Notícias que está à disposição para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. “Nós temos quatro unidades à disposição dessas pessoas, para que se elas sentirem necessidade de tomarem um banho, se hidratar, se alimentar, basta procurar acolhimento no Centro Pop ou ir direto em uma de nossas unidades”, disse a secretaria, via assessoria de imprensa.

Além disso, a SAS ressaltou que, durante o primeiro semestre de 2023 foram realizados mais de 2 mil acolhimentos, e atualmente, as equipes do SEAS – (Serviço Especializado em Abordagem Social), realizam atendimento à população de rua nas sete regiões da Capital, por meio de busca ativa e denúncias feitas através dos dois celulares disponíveis para a população, com os números (67) 9 9660-6359 e (67) 9 9660-1469. O trabalho é realizado pelas equipes, que fazem abordagens sociais 24h por dia, nos sete dias da semana, incluindo feriados e finais de semana.

“O objetivo preliminar é estabelecer vínculos com essas pessoas, e no momento da abordagem, as equipes buscam sensibilizar a pessoa abordada sobre o risco social que se encontra, oferecendo o acolhimento institucional. Logo depois, é feita a proposta dos serviços à pessoa em situação de rua, que tem por opção aceitar ou não o acolhimento”, esclareceu em nota.

Cabe ressaltar que, nas quatro unidades de acolhimento, as pessoas recebem quatro refeições diárias e têm a oportunidade de realizarem sua higiene pessoal, além de receberem toda uma assistência psicossocial, encaminhamentos para vagas de trabalho e auxílio para a produção e retirada de documentos pessoais e certidões de nascimento, trabalho este realizado em parceria com o Sistema Judiciário do Estado.

Conheça as unidades:

Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias – UAIFA I

Público: Migrantes, Imigrantes e/ou Estrangeiros e População em Situação de Rua.

Endereço: Rua Jornalista Marcos Fernandes, s/nº, Jardim Veraneio/Parque dos Poderes

Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias – UAIFA – II

Público: Migrantes, Imigrantes e/ou Estrangeiros e População em Situação de Rua.

Endereço: Rua Romeu Alves Camargo nº 73 – Bairro Tiradentes



Casa de Passagem Resgate

Público: Migrantes, Imigrantes e/ou Estrangeiros, Idosos e Famílias em Situação de Rua.

Endereço: Travessa Pepe Simioli, 96 - Centro



Casa de Apoio aos Moradores de Rua São Francisco de Assis.

Público: Adultos do sexo masculino

Endereço: Rua Monte das Oliveiras, 113 - Conj. Res. Estrela do Sul

A Rede Municipal de Assistência Social também dispõe do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (CENTRO POP), localizado na Rua Joel Dibo, 255, Centro. A unidade oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários de drogas, orientação individual e grupal e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas que contribuam na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência.

O local também promove acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação civil, proporcionando endereço institucional para utilização, como referência, do usuário. O Centro POP é um ponto de apoio às pessoas em situação de rua, pois no local não há acomodações para acolhimento, apenas nas unidades já mencionadas.



