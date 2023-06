Pets podem ser adotados temporariamente durante o frio em Campo Grande

Com a chegada do frio intenso nos dias, os pets também precisam de cuidados extras da saúde. Para dar suporte à comunidade, a Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) conta com três consultórios veterinários gratuitos.

Os atendimentos ocorrem às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às quartas, a equipe realiza visitas in loco a ONGs e protetores independentes. A unidade conta com capacidade de atendimento para 30 animais, sendo 15 no período da manhã (8h às 10h30) e 15 no período da tarde (13h30 às 16h30).

“A secretária também conta com a Campanha do Agasalho Pet, que arrecada mantas, toalhas ou roupas pet´s para doar para ONGs, protetores independentes e pessoas em vulnerabilidade social que possui animais”, aponta Ana Luiza Lourenço de Oliveira Lima, subsecretária da Subea.

Ainda segundo Ana Luiza, a adoção é a melhor forma de diminuir a quantidade de animais abandonados. Além de ganhar um fiel companheiro que te retribuirá com muito amor. “Caso você não possa adotar um animal, ofereça seu lar pelo menos como temporário até encontrar um dono para ele. As redes sociais ajudam muito nesse quesito, principalmente em grupos voltados para adoção. Animais mais novos e idosos, dificilmente sobrevivem no frio, logo, um lar quentinho é a melhor opção para eles”, explica.

Em Campo Grande, há ONGs e protetores independentes que auxiliam alguns desses animais. Nessa época do ano, os custos com esses animais aumentam e a grande maioria vive com doações e trabalho voluntário. Mais informações, ligue 2020-1397.

