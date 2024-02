PGE fala de inovação e desenvolvimento em seminário do SEBRAE

Durante o seminário “Inovação em Compras Públicas: MS na Pauta do Desenvolvimento Econômico e Territorial”, a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, contou as experiências em fase de desenvolvimento no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Essas aplicações foram desempenhadas pelo Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (LabPDI) e pelos servidores da Coordenadoria de Inteligência e Gestão Estratégica (CIGE). Além da parceria com o Ministério Público, que auxiliou no desenvolvimento do Planejamento Estratégico e da Unidade de Inteligência e Estatística.

Já a procuradora do Estado, Kemi Helena Bomor, afirmou que o Mato Grosso do Sul apresenta um projeto de lei que incentiva a pesquisa, o desenvolvimento. E inclui o Sistema de Ciência Tecnologia e Inovação, que surgiu por meio do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Ela também abordou a necessidade do fortalecimento dos ecossistemas de inovação no setor público.

