Picos de consumo de energia devem continuar

Nos últimos dias, as notícias sobre as altas temperaturas têm ganhado destaque em todo o país. Por isso, a Energisa continua alertando os clientes da distribuidora sobre os cuidados que devem ter ao utilizarem a energia de suas residências e empresas neste momento de recordes históricos dos picos de consumo de energia.

A distribuidora reforça que o uso eficiente da energia e o combate ao desperdício são medidas essenciais para diminuir o impacto da "conta de luz", até para fazer valer a bandeira tarifária que será verde no mês de fevereiro, ou seja, sem custo para os consumidores.

Nesta quinta-feira (31) foi divulgado o relatório mensal do mercado de energia elétrica realizado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que apresenta as consolidações por classe e regiões do consumo de energia elétrica, além de uma análise do comportamento do mercado.

Segundo o levantamento, o consumo de energia elétrica no país aumentou 1,1% no ano passado, totalizando 467.161 gigawatts/hora (GWh). A pesquisa mostra que em dezembro, a demanda nacional de energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional (SIN) foi de 39.771 Gwh, com crescimento de 0,5% em relação ao mesmo mês de 2017.

Desta forma, o consumo de energia elétrica aumentou no Centro-Oeste, que teve crescimento de 4,8% em relação a novembro. Já para o crescimento acumulado de 1,1% ao longo de 2018, houve expansão na comparação com 2017. O Centro-Oeste foi a região que registrou a maior alta no consumo (2,3%).

Para mais informações: clique aqui .

Deixe seu Comentário

Leia Também