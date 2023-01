Placas da 'Avenida Rei Pelé' são instaladas em frente ao Maracanã

Moradores da cidade do Rio de Janeiro e turistas que passarem em frente ao Estádio do Maracanã, a partir de agora estarão transitando pela Avenida Rei Pelé. As placas indicativas foram instaladas nesta quarta-feira (4), após a mudança de nome em parte da Avenida Radial Oeste decidida pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes.

Além de ter sido palco da partida em que Pelé marcou o seu milésimo gol, em 1969, contra o Vasco, o Maracanã também sediou as duas partidas em que o Santos ganhou o bicampeonato mundial interclubes, em 1962, contra o Benfica, e em 1963, contra o Milan.

O trecho que passou a se chamar Avenida Rei Pelé era oficialmente batizado como Avenida Castelo Branco, em alusão ao primeiro presidente da ditadura militar instaurada no Brasil em 1964.

O aplicativo Google Maps inclusive já atualizou o novo nome da avenida.

