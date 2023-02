Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes trará Vanessa Vida nesta sexta

Em mais um quadro informativo, o JD1 apresenta o Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes, especialista em ortodontia que integrará a grade de programas, a fim de proporcionar o maior entendimento na área.

Nesta sexta-feira (10), às 8h30, a primeira convidada será a Dra. Vanessa Vida, médica pós-graduada em endocrinologia, que irá falar sobre modulação hormonal, déficits hormonais ocasionados pelo sono irregular e medicina integrativa.

Vanessa Vida responderá perguntas dos leitores que interagirem pelo Facebook JD1Notícias.com. Acompanhe também pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

Plácido trará ao estúdio do JD1TV um convidado especial toda sexta-feira para falar sobre variados temas da área da saúde.

Currículo

Dr. Plácido Menezes é cirurgião-dentista e expert em distúrbios do sono e ortodontia. Membro integrante da Associação Brasileira do Sono (ABS) e da Associação Brasileira da Odontologia do Sono (ABROS), além de atuar como professor da Uniface Academy.

