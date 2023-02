PMA alerta sobre os riscos de atropelamentos nas rodovias

Manter a velocidade indicada pela sinalização da via, redobrar a atenção em estradas que cortam reservas florestais ou vegetações densas pode diminuir em até 70% o risco de atropelamento, de acordo com Policia Militar Ambiental (PMA).



O atropelamento de animais em rodovia pode ser fatal para os ocupantes do veículo que estiver em alta velocidade.



Em casos de acidente, quando não há vítimas, a recomendação é, em segurança, com o local sinalizado, retirar o animal morto da estrada para evitar outras ocorrências ou acionar o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), responsável pela segurança da rodovia. Quando o animal estiver apenas ferido, a PMA deve ser acionada para fazer o resgate e recolhimento pelo 190.



De acordo com dados da PMA, em 2021, foram resgatados nas rodovias que cortam o Estado 75 animais atropelados. Já no perímetro urbano foram 54. Todos levados para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.



O tenente-coronel Ednilson Paulino Queiroz da PMA explica que ao atropelar um animal, se não houver feridos no veículo, o motorista deve sempre se atentar à sinalização e segurança, em seguida tentar retirar a carcaça do animal da rodovia para evitar outros incidentes. “Se for um animal pequeno, com cuidado, retire o animal da pista, mas somente depois de estacionar o veículo em local seguro e sinalizar de forma correta para que outros motoristas possam visualizar o ocorrido”, ressaltou.



Quando o acidente acontece com animais de grande porte, e devido ao seu peso o motorista tiver dificuldade de retira-lo da estrada sozinho, o coronel explica que, pelo perigo que uma carcaça de animal pode oferecer no meio de uma rodovia, o melhor a se fazer é pedir ajuda a outros motoristas.



“Sempre em segurança, com o veículo estacionado em local seguro e com a sinalização adequada, o melhor a se fazer é pedir que outro motorista ajude a retirar o animal, já que um animal morto na rodovia pode provocar outros acidentes. A Polícia Rodoviária também pode ser acionada, mas devido ao deslocamento da equipe até o local do acidente, outros acidentes podem acontecer, por isso, quando possível, retirar o animal é o mais indicado”, alerta.



De acordo com a equipe de atendimento do CRAS, filhotes também são levados ao local, após as mães morrerem ao tentar cruzar as rodovias.



Estrada Viva



Para mitigar estas mortes de animais nas rodovias, o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), desenvolveu o programa Estrada Viva - a fauna pede passagem - programa permanente de monitoramento e ações de redução de atropelamento de animais silvestres nas rodovias MS 040, MS 178, MS 382, MS 339, MS 345 e MS 450.

O contato do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária é o 3357-9700.

