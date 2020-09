Policiais impedem suicídio na Afonso Pena

Após serem acionados por motoristas que presenciaram uma tentativa de suicídio no pontilhão da Afonso Pena, por volta das 10h30, uma unidade do primeiro batalhão da PM, comandado pelo Cabo Fabiano dirigiu-se ao local, onde de fato havia uma mulher tentando por fim a vida.

Logo na sequência, outra unidade só que dos Bombeiros comandada pela Tenente Kátia também chega no pontilhão. As tentativas de diálogo com a mulher são infrutíferas, mas bastou um instante de distração, para que os policiais a imobilizassem e a conduzissem a viatura.

De posse do celular da mulher, Fabiano localiza a mãe da vítima, e pede ela vir ao local onde aconteciam os fatos. As imagens já mostram a mãe acalmando a filha na maca, dentro da ambulância dos bombeiros. A mulher que tentava o suicídio, seguirá agora o procedimento para esses casos e encaminhada a uma unidade de saúde onde exista tratamento psiquiátrico.

A polícia não liberou o nome da protagonista da ocorrência.

