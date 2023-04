Policiamento é intensificado nas escolas da região Norte de MS

Para prevenir e proporcionar segurança aos estudantes, professores e funcionários das escolas, o 5º Batalhão de Policia Militar intensificou o policiamento em Rio Verde de MT e demais cidades da região Norte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Comandante do 5º BPM, tenente-coronel James Magno Morais Silveira os policiais estão intensificando as abordagens nas proximidades das escolas. "Solicito a colaboração de todos, e caso tenha alguma denúncia de algo relacionado a estes fatos, podem entrar em contato através do telefone 190, ou disque denúncia 181", disse o Tenente-coronel Magno.

Em casos suspeitos de ataques a instituições de ensino, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a SaferNet Brasil, disponibiliza um canal exclusivo para recebimento de informações, tendo o formulário para recebimento das denúncias disponível no endereço www.mj.gov.br/escolasegura.

