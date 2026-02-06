Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Ponta Porã recebe lançamento do Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira 2026

O congresso é promovido pela OAB/MS e pelo Instituto IEPSIS

06 fevereiro 2026 - 17h11Redação

O Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira 2026 terá seu lançamento oficial no dia 10 de fevereiro, às 14h30, no auditório da Prefeitura de Ponta Porã. A cidade, que sediou a primeira edição do evento, volta a receber a iniciativa neste ano.

O congresso é promovido pela OAB/MS e pelo Instituto IEPSIS, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Ponta Porã. O evento de lançamento será aberto ao público e marca o início de uma programação que reunirá especialistas, profissionais, famílias e a comunidade em geral, com foco no diálogo, na capacitação e na inclusão.

A idealizadora do primeiro congresso e membra consultora da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB/MS, Chayene Marques Georges do Amaral, destacou a importância do lançamento. “Se você é familiar de autista, profissional da saúde, da educação, do direito ou simplesmente acredita que a sociedade precisa aprender mais sobre autismo, esse evento é para você. Profissionais renomados compartilharão conhecimento na edição 2026, que será um dos maiores sobre inclusão do Brasil”, disse.

O lançamento ocorrerá no auditório da Prefeitura, na Rua Guia Lopes, 663, região central de Ponta Porã. Já o congresso será realizado nos dias 14 e 15 de março, reunindo debates científicos, práticas inclusivas e discussões sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa reforça o compromisso da OAB/MS e do Instituto IEPSIS com a conscientização e a inclusão social.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Thiaguinho - Foto: Tardezinha
Agronegócio
Thiaguinho é confirmado como atração da Expogrande 2026
Local do crime - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Homem que matou para vingar a morte do irmão é condenado a 12 anos de prisão na Capital
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Justiça
Justiça limita cobrança do IPTU/2026 em Campo Grande e suspende majoração
Polícia em Sete Quedas - Foto: Ilustrativa / Divulgação
Justiça
Julgamento de matador é retirado de Sete Quedas após Justiça apontar clima de medo
Foto: Reuters/George Frey/File Photo
Política
Senado pode quebrar patente do Mounjaro e autorizar produção do medicamento no Brasil
Imposto de Renda Pessoa Física - Foto: Divulgação / GOV.BR
Economia
Dieese aponta que 10 milhões de trabalhadores ficam isentos do Imposto de Renda
Suspeito com a arma na mão
Justiça
Desembargadores mantêm prisão de acusado por homicídio ocorrido no Jardim Leblon
Prefeitura de Rio Brilhante - Foto: Divulgação
Interior
Município de Rio Brilhante é condenado a indenizar JBS em R$ 8 milhões
TJMS contrata obra de R$ 11 milhões para anexo e reforma de gabinete dos desembargadores
Transparência
TJMS contrata obra de R$ 11 milhões para anexo e reforma de gabinete dos desembargadores
Local do crime - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Homem que vingou morte do irmão enfrenta júri popular hoje em Campo Grande

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital