Ponta Porã recebe lançamento do Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira 2026

O Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira 2026 terá seu lançamento oficial no dia 10 de fevereiro, às 14h30, no auditório da Prefeitura de Ponta Porã. A cidade, que sediou a primeira edição do evento, volta a receber a iniciativa neste ano.

O congresso é promovido pela OAB/MS e pelo Instituto IEPSIS, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Ponta Porã. O evento de lançamento será aberto ao público e marca o início de uma programação que reunirá especialistas, profissionais, famílias e a comunidade em geral, com foco no diálogo, na capacitação e na inclusão.

A idealizadora do primeiro congresso e membra consultora da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB/MS, Chayene Marques Georges do Amaral, destacou a importância do lançamento. “Se você é familiar de autista, profissional da saúde, da educação, do direito ou simplesmente acredita que a sociedade precisa aprender mais sobre autismo, esse evento é para você. Profissionais renomados compartilharão conhecimento na edição 2026, que será um dos maiores sobre inclusão do Brasil”, disse.

O lançamento ocorrerá no auditório da Prefeitura, na Rua Guia Lopes, 663, região central de Ponta Porã. Já o congresso será realizado nos dias 14 e 15 de março, reunindo debates científicos, práticas inclusivas e discussões sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa reforça o compromisso da OAB/MS e do Instituto IEPSIS com a conscientização e a inclusão social.

