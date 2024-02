Ponta Porã recebe mais de R$ 100 mi para rodovias e restauração de prédio histórico

Com obras de infraestrutura e restauração de prédios históricos, com investimentos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, o acesso ao município, mobilidade urbana para a população e a valorização cultural, são algumas das prioridades das parcerias.

O governador, Eduardo Riedel, supervisou nesse sábado (24), a execução de três obras importantes para o município, entre elas a duplicação, urbanização e melhoria do tráfego da rodovia MS-164, além da restauração do ‘Castelinho’ - prédio histórico da faixa de fronteira -, e o Anel Viário Sul.

"Passamos pelo anel viário, 9 quilômetros no trecho sul, uma obra que está maravilhosa, com ciclovia iluminação de led carregável com bateria fotovoltaica, um equipamento que tira o trânsito pesado de Ponta Porã e serve a população, transforma o município, a área urbana", disse Riedel.

Todas as obras estão em andamento com mais de R$ 100 milhões em recursos próprios do Governo do Estado e estão previstas para serem entregues à população ainda em 2024.

A obra de implantação e pavimentação do segmento do Contorno Viário Sul, que tem recursos de mais de R$ 66 milhões, e atende umas das principais demandas com a duplicação, urbanização e melhoria do tráfego da rodovia MS-164.

Com extensão total de 13,4 km, divididos em dois lotes, os serviços envolvem implantação e pavimentação de pista dupla, iluminação moderna de LED em todo o seu trajeto, além de uma ciclovia interligada a outras já existentes em Ponta Porã.

“Essa é uma obra que nossa população deseja há muito tempo. Vai tirar do centro o trânsito pesado e trazer para cá. Aqueles caminhões que estão apenas de passagem por Ponta Porã, vão ganhar tempo por este caminho e aliviar o nosso trânsito”, disse o prefeito Eduardo Campos.

O trecho terá mais de 22 km de extensão e ligação direta com bairros que possuem grande densidade populacional, como Granja, Grande Marambaia, Vila Áurea e Kamel Saad, de acordo com dados da Prefeitura - quando somado ao contorno norte.

Outra obra que foi supervisionada pelo governador é a de urbanização e adequação de capacidade de tráfego da rodovia MS 164, com investimentos de mais de R$ 28,9 milhões do Governo do Estado.

