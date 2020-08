Pontes queimadas no Pantanal serão entregues em 3 meses

As duas pontes de madeira que foram atingidas pelo fogo, na região do Pantanal, serão erguidas novamente, em caráter emergencial no prazo de até 120 dias. A informação foi repassada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (20).

Ainda de acordo com o órgão, a fase contratual, entre a empresa que fará o serviço e a Agência de Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), deve ser concluída já nas próximas duas semanas. Serão investidos mais de R$ 2 milhões para a construção e restauração das estruturas.

Com 70 metros de extensão, a ponte construída sobre o vazante, em Corumbá, na MS-228 (Estrada Parque) foi a primeira a virar cinzas, no dia 5 de agosto. A estrutura veio abaixo e um novo acesso terá que ser erguido por inteiro. Como se não bastasse, as queimadas destruíram também metade de outra ponte, situada sobre o Rio Naitaca, na divisa entre Porto Murtinho e Corumbá, próximo a MS-382.

Dos 162 metros de comprimento, 80 metros viraram pó, no último sábado, dia 14. A distância entre as duas pontes é de 154 quilômetros em linha reta.

Durante os últimos dois meses, ao menos 704 mil hectares foram queimados no Pantanal de Mato Grosso do Sul, conforme levantamento elaborado pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa-UFRJ), em conjunto com o Corpo de Bombeiros do estado.

