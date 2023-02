População em situação de rua superou 281 mil pessoas em 2022

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que a população de rua no Brasil superou as 281 mil pessoas em 2022, um aumento de 38% desde 2019, antes da pandemia de Covid.

O estudo acende um alerta, já que os dados apontam que o aumento de pessoas em situação de rua é muito maior em proporção do que o da população em geral. Em dez anos, entre 2012 a 2022, o crescimento de moradores de rua foi de 211%, enquanto entre 2011 e 2021, o aumento populacional foi de 11%.

Atualmente a Região Sudeste concentra pouco mais da metade da população em situação de rua do país, com 151 mil pessoas. Logo em seguida aparecem as regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte.

Apesar de ter a menor quantidade de pessoas em situação de rua, a região Norte apresentou uma alta acentuada, com o número quase que dobrando, saindo de 8 mil para mais de 18 mil pessoas vivendo nas ruas.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também