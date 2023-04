Portaria autoriza concurso com 814 vagas para o Ministério da Ciência

O Ministério de Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos publicou uma portaria no Diário Oficial da União desta segunda-feira (10) com a autorização para a abertura do concurso público de pessoal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Serão 814 vagas divididas entre três funções de nível superior. Sendo Analista em Ciência e Tecnologia (296), Pesquisador (253) e Tecnologista (265)

De acordo com a autorização, a publicação do edital do concurso MCTI deve ocorrer dentro de um prazo de até seis meses, podendo ser feito até 10 de outubro.

As remunerações iniciais são de R$ 13,718,81 para os analistas e tecnologistas e R$ 16.798,48 para os pesquisadores.

