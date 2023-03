Portaria certifica sete novos pontos de descanso para transporte rodoviÃ¡rio

A Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários publicou nesta quinta-feira (30) no Diário Oficial da União, 7 novos estabelecimentos como Pontos de Parada e Descanso (PPD) para motoristas profissionais do transporte rodoviário de passageiros e de cargas.

Os estabelecimentos cumprem integralmente com os requisitos e condições mínimas sanitárias, de segurança e conforto, estabelecidos pelos atos normativos relacionados aos PPDs, com validade de quatro anos.

Os estabelecimentos certificados como PPD são iniciativas aderentes à Portaria que institui o Programa de Modernização de Rodovias Federais - [email protected] estando associadas ao pilar segurança viária..

Veja quais são:

RAZÃO SOCIAL NOME FANTASIA CNPJ BR KM CIDADE UF VALIDADE SIM REDE DE POSTOS LTDA Posto SIM F1 127 CONTENDA 07.473.735/0127-83 476 174 Contenda PR 2027 SIM REDE DE POSTOS LTDA Posto SIM TATUQUARA 07.473.735/0143-01 116 nº 27.850 Curitiba PR 2027 AUTO POSTO CARLITO'S LTDA Auto Posto CARLITO'S 23.314.933/0001-59 497 7,4 Iturama MG 2027 AUTO POSTO FERROVIARIO LTDA POSTO FERROVIARIO - REDE PATRIARCA 01.240.986/0001-30 150 422 Marabá PA 2027 VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETRÓLEO LTDA POSTO CACHOEIRA III 14.242.030/0001-19 116 213 Tabuleiro do Norte CE 2027 POSTO MAGNOLIA LTDA POSTO MAGNOLIA 14 35.123.447/0016-19 116 481 Milagres CE 2027 AUTO POSTO PILAR LTDA POSTO PETROL S 35.644.182/0001-18 101 104 Pilar AL 2027

