Prazo para pagar IPVA à vista com 15% de desconto termina nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (31) o prazo para o pagamento do Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA ) à vista com 15% de desconto.

Os proprietários que não receberam os boletos ou não estão com os carnês em mãos, podem imprimir a segunda via pelo canal de autoatendimento do IPVA na internet. Não há desconto para o contribuinte que optar pelo parcelamento.

Em caso de dúvidas, os contribuintes devem procurar às Agências Fazendárias (Agenfas ) com documentos pessoais e do veículo ou ainda procurar a Unidade de Acompanhamento e Arrecadação de Outros Tributos/IPVA, localizada em Campo Grande, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 858, das 7h30 às 13h30.

A secretaria disponibiliza ainda os telefones (67) 3316-7513 / 7534/ 7541 para mais informações.

O IPVA é a segunda fonte de arrecadação tributária do Governo do Estado e fica atrás somente do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Segundo o governo, 50% do IPVA é destinado para os municípios. A outra metade fica com o Estado, que pode usar o dinheiro para investimentos em obras e ações para melhorar a vida da população.

