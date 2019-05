Prazo para pagar licenciamento de veículos com placas final 3 termina na sexta-feira

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) alerta que na sexta-feira (31) é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículos com placas final 3.

Neste ano, os contribuintes não receberão as guias de cobrança em casa, podendo emitir em qualquer agência ou mesmo pelo site do Detran-MS , com possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou em bancos conveniados.

Caso desejar, após o pagamento, receber o documento em seu endereço, basta optar pela vantagem clicando nesta opção, na hora de solicitar a guia. Para isso, é imprescindível que o proprietário do veículo tenha seu cadastro atualizado junto ao Detran-MS. Dessa forma, o documento será entregue pelos Correios mediante o pagamento de taxa de correspondência, que é cobrada com a guia.

Infração

O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo para um dos pátios do Detran.

