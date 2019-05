Após pane em sistema do Detran, atendimento é normalizado

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O sistema do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) foi restabelecido nesta quarta-feira (22).



Aos interessados, todos os serviços prestados pelo órgão voltaram ao normal por volta das 7h desta manhã.



A falha ocorreu em todo o Mato Grosso do Sul, na terça-feira (21). Nesse período, todo o atendimento relacionado a veículos ficou prejudicado e não atendeu a população.



Os atendimentos na agência do Shopping Campo Grande, que também teve uma pane elétrica na terça-feira, também estão normalizados.

