Transformador queima, mas técnicos restabelecem sistema do Detran-MS

Após danos causados em um transformador no data Center estadual, que fica na da Superintendência de Gestão de Informações (SGI) técnicos foram chamados e ainda na madrugada desta sexta-feira (29) e conseguiram restabelecer o serviço, evitando que o sistema do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul) e de outros órgãos, ficassem fora do ar.

Na noite de ontem, um aviso chegou a ser encaminhado para a imprensa com o intuito de evitar problemas para os usuários na manhã desta sexta-feira, no entanto, segundo informações repassadas pelo diretor de Tecnologia da Informação do Departamento, Robson Alencar Duarte, o problema foi solucionado ainda na madrugada por técnicos da SGI e Energisa.

"Corremos contra o tempo e conseguimos restabelecer o sistema bem antes do esperado. Dessa forma, os usuários não precisam se preocupar pois estaremos atendendo normalmente", enfatizou o diretor.

